Євросоюз не буде переглядати угоду щодо Brexit

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Жан-Клод Юнкер заявив, що "угода, яку досягли в ЄС, є кращим варіантом"
Європейський союз не буде переглядати угоду щодо Brexit з Великобританією. Про це йшлося під час дебатів у Європейському парламенті, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Менш ніж за чотири місяці до того, як Сполучене Королівство має покинути Європейський союз 29 березня, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей визнала, що британські законодавці відхилять її угоду. Агентство пише, що Мей, в намаганні зберегти свою угоду звернулася за підтримкою до прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, з яким вона зустрілася у вівторок в Гаазі. Рютте назвав діалог "корисним". Пізніше Мей провела зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.
За словами голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, "угода, яку досягли в ЄС, є найкращою з можливих. Це єдина можливість. Немає місця для перегляду".
Зазначимо, Юнкер у своєму мікроблозі-Twitter написав, що сьогодні має намір зустрітися з прем'єр-міністром Мей.
"Я зустрінуся з Терезою Мей сьогодні ввечері в Брюсселі. Я як і раніше впевнений, що угода по Brexit, якої ми досягли, є найкращою і єдиною можливістю. Немає місця для повторних переговорів, але можливі додаткові роз'яснення", - написав глава Єврокомісії.
Як відомо, після трьох днів дебатів Тереза Мей виступила з заявою, в якій визнала, що угоду в нинішньому вигляді не підтримає переважна більшість депутатів, і відклала голосування на невизначений термін.
Нагадаємо, голова Європейської ради Дональд Туск має намір скликати саміт Європейського союзу з Brexit у четвер, 13 грудня. За інформацією Туска, в ЄС готові обговорити сприяння ратифікації цієї домовленості у Великобританії.
Сьогодні стало відомо, що голосування парламенту Британії за угодою з Європейським союзом про умови Brexit відбудеться до 21 січня 2019 року.
Вчора Тереза Мей оголосила про перенесення голосування за проектом Brexit в парламенті, яке було призначено на 11 грудня. При цьому передбачувану нову дату голосування Мей не назвала. Зокрема, Мей скасувала вирішальне голосування в парламенті з питання схвалення угоди з Brexit.