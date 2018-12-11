Євросоюз не буде переглядати угоду щодо Brexit

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Жан-Клод Юнкер заявив, що "угода, яку досягли в ЄС, є кращим варіантом"

Європейський союз не буде переглядати угоду щодо Brexit з Великобританією. Про це йшлося під час дебатів у Європейському парламенті, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Менш ніж за чотири місяці до того, як Сполучене Королівство має покинути Європейський союз 29 березня, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей визнала, що британські законодавці відхилять її угоду. Агентство пише, що Мей, в намаганні зберегти свою угоду звернулася за підтримкою до прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, з яким вона зустрілася у вівторок в Гаазі. Рютте назвав діалог "корисним". Пізніше Мей провела зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

За словами голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, "угода, яку досягли в ЄС, є найкращою з можливих. Це єдина можливість. Немає місця для перегляду".

Зазначимо, Юнкер у своєму мікроблозі-Twitter написав, що сьогодні має намір зустрітися з прем'єр-міністром Мей.

"Я зустрінуся з Терезою Мей сьогодні ввечері в Брюсселі. Я як і раніше впевнений, що угода по Brexit, якої ми досягли, є найкращою і єдиною можливістю. Немає місця для повторних переговорів, але можливі додаткові роз'яснення", - написав глава Єврокомісії.

Як відомо, після трьох днів дебатів Тереза Мей виступила з заявою, в якій визнала, що угоду в нинішньому вигляді не підтримає переважна більшість депутатів, і відклала голосування на невизначений термін.