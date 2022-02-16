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Евросоюз анонсировал конференцию доноров для поддержки экономики Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Европейского совета Шарль Мишель анонсировал проведение конференции доноров для поддержки экономики Украины. Эту инициативу приветствовал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Европейского парламента.

Об организации конференции доноров для продолжения поддержки украинской экономики Шарль Мишель заявил в ходе дебатов в Европарламенте. Он отметил, что ЕС продолжает контакты со своими партнерами и союзниками для разрядки напряженности в Восточной Европе. По его словам, также продолжается работа над жесткими санкциями против России на фоне угрозы ее вторжения в Украину.

Зеленский в своем Twitter приветствовал инициативу Шарля Мишеля провести донорскую конференцию в поддержку Украины. Глава государства отметил, что перед угрозой военной агрессии России эффективная финансовая и экономическая поддержка ЕС - это мощный элемент укрепления украинского суверенитета.

Напомним, ранее Европарламент одобрил решение Совета ЕС выделить новый пакет помощи для Украины в размере 1,2 млрд евро.

Отметим, 15 февраля США предложили Украине кредитные гарантии на сумму до 1 млрд долларов.

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Владимир ЗеленскийЕвросоюзШарль Мишель