Євросоюз анонсував конференцію донорів для підтримки економіки України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Європейського парламенту .

Про організацію конференції донорів для продовження підтримки української економіки Шарль Мішель заявив в ході дебатів в Європарламенті. Він зазначив, що ЄС продовжує контакти зі своїми партнерами і союзниками для розрядки напруженості в Східній Європі. За його словами, також триває робота над жорсткими санкціями проти Росії на тлі загрози її вторгнення в Україну.

Зеленський у своєму Twitter вітав ініціативу Шарля Мішеля провести донорську конференцію на підтримку України. Глава держави зазначив, що перед загрозою військової агресії Росії ефективна фінансова та економічна підтримка ЄС - це потужний елемент зміцнення українського суверенітету.