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Европарламент одобрил решение выделить помощь Украине в размере 1,2 млрд евро

Новина українською →
Страсбург, Вторник 15 февраля 2022 15:02
Европарламент одобрил решение выделить помощь Украине в размере 1,2 млрд евро Фото: Европарламент одобрил решение выделить помощь Украине в размере 1,2 млрд евро(flickr.com/eu2017ee)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 15 февраля, Европейский парламент одобрил решение Совета ЕС выделить новый пакет помощи для Украины в размере 1,2 млрд евро. Поскольку опасения потенциального вторжения России угрожают экономике страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Business Times.

Законодатели подавляющим большинством голосов поддержали предложенную помощь на срочном голосовании после того, как она была предложена в январе исполнительной властью ЕС.

Финансирование, которое будет выделено двумя траншами в течение 12 месяцев, является частью усилий западных партнеров Украины по поддержке страны в условиях растущей напряженности в отношениях с Москвой.

Напомним, в начале февраля Еврокомиссия одобрила предоставление Украине финансовой помощи на 1,2 млрд евро, а на прошлой неделе Совет ЕС одобрил выделение макрофина.

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