Евросовет может вскоре начать переговоры о вступлении Македонии в ЕС, - Могерини

Говоря о подписании соглашения, Могерини отметила, что это "исторический день"

Евросовет может на протяжении двух недель принять решение о начале переговоров по вступлению Македонии в Евросоюз. Об этом сказала Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время подписания договора о переименовании Македонии.

"Мы в лице Европейской комиссии уже рекомендовали начать переговоры, и лично я ожидаю и надеюсь, что через две недели Европейский совет примет такое решение, основываясь на заслугах", - сказала Могерини.

По ее словам, заслуги уже были оценены Еврокомиссией несколько месяцев назад, и вопрос о вступлении Македонии в ЕС "идет в правильном направлении".

Говоря о подписании соглашения, Могерини отметила, что это "исторический день".

"Я очень хорошо помню первые шаги этих переговоров с двумя премьер-министрами, двумя министрами иностранных дел, и я хотела бы поблагодарить их от нашего имени за тяжелую работу, которую они проделали", - сказала она.

Напомним, Греция и Македония сегодня, 17 июня, подписала историческое соглашение об изменении названия страны, которое должно прекратить 27-летний спор по этому поводу.

Отметим, договор должен пройти одобрение в парламентах обоих стран и будет поставлен на референдум в Македонии. Президент страны уже пообещал наложить на него вето.

Добавим, что в Греции в связи с подписанием соглашения о переименовании Республики Македония около полутысячи человек вышли с протестами. В результате столкновений были травмированы 14 человек.