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Єврорада може незабаром почати переговори про вступ Македонії в ЄС, - Могеріні 

НовиниПолітика    17.06.2018 - 22:03
Фото: Могерини під час підписання угоди між Грецією і Македонією (twitter.com/FedericaMog)
Фото: Могерини під час підписання угоди між Грецією і Македонією (twitter.com/FedericaMog)

Говорячи про підписання угоди, Могеріні зазначила, що це "історичний день"

Єврорада може протягом двох тижнів прийняти рішення про початок переговорів щодо вступу Македонії до Євросоюзу. Про це сказала Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні під час підписання договору про перейменування Македонії.

"Ми в особі Європейської комісії вже рекомендували почати переговори, і особисто я чекаю і сподіваюся, що через два тижні Європейська рада прийме таке рішення, грунтуючись на заслугах", - сказала Могерини.

За її словами, заслуги були оцінені Єврокомісією кілька місяців тому, і питання про вступ Македонії в ЄС "йде в правильному напрямку".

Говорячи про підписання угоди, Могеріні зазначила, що це "історичний день".

"Я дуже добре пам'ятаю перші кроки цих переговорів з двома прем'єр-міністрами, двома міністрами закордонних справ, і я хотіла б подякувати їм від нашого імені за важку роботу, яку вони виконали", - сказала вона.

Нагадаємо, Греція і Македонія сьогодні, 17 червня, підписали історичну угоду про зміну назви країни, яке має припинити 27-річний спір з цього приводу.

Зазначимо, договір повинен пройти схвалення у парламентах обох країн і буде поставлено на референдум в Македонії. Президент країни вже пообіцяв накласти на нього вето.

Додамо, що в Греції у зв'язку з підписанням угоди про перейменування Республіки Македонія близько півтисячі людей вийшли з протестами. В результаті зіткнення було травмовано 14 осіб.

Греція і Македонія підписали угоду про перейменування країни в Республіку Північна Македонія Грецька опозиція ініціює вотум недовіри уряду через Македонію
Теги публікації: Македония  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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