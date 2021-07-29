В "Евросолидарности" заявили, что Офис генпрокурора саботирует судебные заседания по делу Павловского

"Во время встречи подчиненные генерального прокурора пытались приводить причины, почему это произошло, почему прокуроры не присутствовали на заседании, из-за чего невиновный человек еще месяц будет находиться в СИЗО. Но эти объяснения не выглядели достоверными. По итогам встречи по словам Генерального прокурора будет проведена проверка обстоятельств почему так произошло, и я надеюсь, что виновные будут наказаны", - сказал сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

Народный депутат Ростислав Павленко отметил, что международная практика признает пытками действия подобные тем, которые осуществляет сейчас прокуратура.

"За квалификацией ЕСПЧ и других международных актов неявка прокуроров, неоправданно завышена залог и подобные вещи квалифицируются как пытки. То есть речь идет о том, что Павловского держат за решеткой фактически для выбивания показаний на Порошенко, на то, чтобы сделать это дело политическим и использовать его для давления на оппозицию. Вероятно, что именно это сейчас происходит. Очень ожидаем разборчивых объяснений от прокуратуры, почему прокуроры не явились. Тем более, что человек из группы прокуроров в суде был", - сказал он.

Народный депутат Нина Южанина подчеркнула, что информация о неосведомленности руководства ОГП по неявке прокуроров в суд выглядит сомнительной.

"Их неявка привела к тому, что человек будет находиться в камере временного содержания еще месяц. Это месяц пыток над невиновным человеком. И это себе позволяют наши служащие, то есть прокуроры, содержащиеся за счет бюджета. Дело в безответственности. Почему в случае уважительных причин руководство Генпрокуратуры не было сообщено? Такое впечатление, что от нас узнает сейчас все руководство о том, что произошло в суде. Это все выглядит ложно и надо дождаться правды", - отметила нардеп.