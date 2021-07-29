В "Євросолідарності" заявили, что Офіс генпрокурора саботує судові засідання у справі Павловського

"Під час зустрічі підлеглі генерального прокурора намагалися наводити причини, чому це відбулося, чому прокурори не були присутні на засіданні, через що невинна людина ще місяць буде знаходитися в СІЗО. Але ці пояснення не виглядали достовірними. За підсумками зустрічі за словами Генерального прокурора буде проведена перевірка обставин чому так сталося, і я сподіваюся, що винні будуть покарані", - сказав співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов.

Народний депутат Ростислав Павленко наголосив, що міжнародна практика визнає тортурами дії подібні тому, що здійснює зараз прокуратура.

"За кваліфікацією ЄСПЛ та інших міжнародних актів неявка прокурорів, невиправдано завищена застава і подібні речі кваліфікуються як тортури. Тобто йдеться про те, що Павловського триматимуть за ґратами фактично для вибивання показань на Порошенка, на те, щоб зробити цю справу політичною і використати її для тиску на опозицію. Імовірно, що саме це зараз відбувається. Дуже очікуємо розбірливих пояснень від прокуратури, чому прокурори не з’явилися. Тим більше, що людина з групи прокурорів у суді була", - сказав він.

Народна депутатка Ніна Южаніна наголосила, що інформація про непоінформованість керівництва ОГП щодо неявки прокурорів до суду виглядає сумнівною.

"Їх неявка призвела до того, що людина буде знаходитися в камері тимчасового утримання ще місяць. Це місяць тортур над невинуватою людиною. І це собі дозволяють наші службовці, тобто прокурори, які утримуються за рахунок бюджету. Справа у безвідповідальності. Чому в разі поважних причин керівництво Генпрокуратури не було повідомлено? Таке враження, що від нас дізнається зараз все керівництво про те, що відбулося в суді. Це все виглядає брехливо і треба дочекатися правди", - зазначила нардеп..