В "Евросолидарности" обратились к Уполномоченному по правам человека о нарушениях в деле генерала Павловского

Председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины и ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила недопустимость нарушения прав человека, которые сегодня допускает следствие по этому делу.

"Мы обратились к омбудсмену с тем, чтобы максимально офис Уполномоченного работал, мониторил и участвовал в следствии против генерала Павловского, Шандры и других фигурантов этого дела. Поскольку мы видим, насколько системно нарушаются права людей, которых сегодня обвиняют в тех или иных преступлениях. Офис Уполномоченного уже начал подключаться. Это хорошо. Очевидно будут дальше мониторить, поскольку там есть проблемы со здоровьем Павловского. Только вчера к нему допустили врачей. Важно, что это дело будет поставлено на контроль Уполномоченного", - сказала она.

Она добавила, что адвокатами генерала Павловского подано представление в Европейский суд по правам человека.

"Это предполагает включение Офиса омбудсмена. Мы получили заверения, что присутствие ее представителей на этом судебном процессе будет обеспечено. К сожалению, сегодня в Украине таких судебных процессов разного веса и резонанса много. Поэтому увеличивается нагрузка на Офис омбудсмена", - отметила нардеп.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко подчеркнула, что в деле "Кузни на Рыбальском" в отношении подозреваемых фактически применяются психологические пытки.

"Как депутатский запрос направили Уполномоченному информацию о нарушениях прав человека, нарушении права на защиту здоровья, оказания медицинской помощи, психологического давления и по сути психологических пытках. И по сути отказ в праве на апелляцию в суде генерала Павловского, директора завода Шандры, которых не привозят на суд, не приходят прокуроры, не предоставляют соответствующей медицинской помощи", - подчеркнула она.

Жена генерала Павловского, Ольга сообщила, что после многочисленных обращений к следствию, Уполномоченного по правам человека и общественной огласки к Игорю Павловскому 1 сентября наконец допустили врачей.

"Все медицинские заключения, которые мы передавали в судебные заседания по его состоянию здоровья, подтвердились. Это доказывает, что ничего вымышленного не с того, что подавалось на рассмотрение судьи Волковой. Нам не отрицали доступ врачей в СИЗО. Поэтому я сейчас буду общаться с врачом, который готов зайти в СИЗО, возьму список анализов, которые необходимы к его входу туда сделать. Анализы мы делаем в открытой лаборатории. Я надеюсь, что апелляционный суд услышит, что ему нужна медицинская помощь. В понедельник на заседании он был с таблетками, и во вторник. Его состояние оставляет желать лучшего. Он слишком высоко ценит военную честь, чтобы обманывать относительно своего здоровья", - отметила она.

Ольга Павловская объяснила, что суть жалобы, чтобы Офис омбудсмена вмешался в ситуацию с оказанием медицинской помощи, которой де-факто не было в течение двух месяцев, и возможно взял под контроль незаконные действия по продлению его пребывания под стражей.

"Потому что адвокаты в ходе заседания просили судью учесть состояние здоровья Павловского и изменить ему меру пресечения хотя бы на домашний арест. Это позволит медикам из госпиталя для военнослужащих приезжать и делать дома капельницы", - добавила она. - Офис омбудсмена пообещал разобраться и контролировать ситуацию со здоровьем Игоря Валентиновича в СИЗО".