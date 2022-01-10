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"Евросолидарность" требует созвать внеочередное заседание Рады

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Киев, Понедельник 10 января 2022 18:25
"Евросолидарность" требует созвать внеочередное заседание Рады Фото: сопредседатель фракции Артур Герасимов (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

"Европейская солидарность" требует созвать внеочередное заседание Верховной рады для решения критических для Украины вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сопредседателя фракции Артура Герасимова.

Он отметил, что представители власти устроили для себя долговременные новогодние каникулы в то время, когда на границах стоят российские войска, международные партнеры ведут переговоры с Путиным, а внутри страны нарастают кризисные явления в экономике и в социальной сфере.

"Верховную раду отправили отдыхать вплоть до 25 января. Словно в стране все хорошо, проблем нет, а все обещания выполнены. Реальность другая - для большинства граждан ухудшился уровень жизни. Из-за проспанного властями энергетического кризиса на грани остановки целые отрасли экономики, - говорит Герасимов. - Путин продолжает звенеть оружием, а для ВСУ власти даже не смогли закупить дизель. Сорван государственный оборонный заказ. Только после давления "Европейской солидарности" и других оппозиционных сил хотя бы заплатили военнослужащим задолженность по зарплате, но снова без повышения. Повышения обещают на 2023 год. Тем временем уже и полицейские заявляют о недофинансировании", - напомнил Герасимов.

Поэтому, по словам сопредседателя фракции, "Европейская солидарность" требует созвать внеочередное заседание Верховной рады с повесткой дня, которая будет соответствовать реалиям и проблемам настоящего. Герасимов напомнил, что речь идет о:

  • Первое - отчет президента Украины о состоянии обороны и внешней политики государства в условиях угрозы эскалации вооруженной агрессии России.
  • Второе - отчет премьер-министра Украины о мерах, предпринимаемых для преодоления кризисных явлений в экономике, роста цен, в частности, на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги.
  • Третье - отчет министра обороны Украины о состоянии обеспечения ВСУ, в том числе, горюче-смазочными материалами и выполнении Государственного оборонного заказа на 2021-2022 годы.
  • Четвертое - отчет министра энергетики и угольной промышленности Украины о состоянии энергетической отрасли в контексте проблем отопительного сезона и отключений тепла и электрической энергии в жилых домах, а также импорта электроэнергии и угля от государства-агрессора и Беларуси.
  • Пятое - отчет министра здравоохранения Украины о мерах, принимаемых с целью преодоления кризисных явлений в системе здравоохранения и минимизации негативных последствий эпидемии коронавируса. В частности, обеспеченности вакцинами и кислородом на 2022 год, повышение медикам заработной платы и ковидных выплат.
  • Шестое - о поручении Кабинета министров Украины принять в установленном порядке меры для обеспечения с 1 января 2022 года минимального размера денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины, кроме военнослужащих военной срочной службы, на уровне не менее двухкратного размера средней заработной платы действующей на 1 января календарного года. Военнослужащие должны получать достойную заработную плату. В этом постановлении это означает, что они будут получать минимально 29 тыс. грн в месяц.

"Просим безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих документов для сбора соответствующего количества подписей народных депутатов. Я надеюсь, что вместе с фракцией "Европейская солидарность" это обращение будет подписано и всеми оппозиционными силами и, я искренне надеюсь, фракцией "Слуга народа", - резюмирует сопредседатель фракции.

Напомним, суд удовлетворил просьбу Офиса генпрокурора об аресте имущества Порошенко.

Решение принято в деле, где он проходит подозреваемым в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

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