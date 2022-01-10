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"Євросолідарність" вимагає скликати позачергове засідання Ради

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Київ, Понеділок 10 січня 2022 18:25
"Євросолідарність" вимагає скликати позачергове засідання Ради Фото: співголова фракції Артур Герасимов (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

"Європейська солідарність" вимагає скликати позачергове засідання Верховної ради для вирішення критичних для України питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співголови фракції Артура Герасимова.

Він зауважив, що представники влади влаштували собі довготривалі новорічні канікули у той час, коли на кордонах стоять російські війська, міжнародні партнери ведуть переговори з Путіним, а всередині країни наростають кризові явища в економіці та соціальній сфері.

"Верховну раду відправили відпочивати аж до 25 січня. Наче в країні все добре, проблем нема, а всі обіцянки виконані. Реальність інша - для більшості громадян погіршився рівень життя. Через проспану владою енергетичну кризу на межі зупинки цілі галузі економіки, - говорить Герасимов. - Путін продовжує брязкати зброєю, а для ЗСУ влада навіть не спромоглася закупити дизель. Зірване державне оборонне замовлення. Лише після тиску "Європейської солідарності" та інших опозиційних сил хоча б заплатили військовослужбовцям заборговані виплати, але знову без підвищення. Підвищення обіцяють аж на 2023 рік. Тим часом вже і поліцейські заявляють про недофінансування".

Тому, за словами співголови фракції, "Європейська солідарність" вимагає скликати позачергове засідання Верховної ради з порядком денним, який буде відповідати реаліям і проблемам сьогодення. Герасимов нагадав, що мова йде про:

  • Перше - звіт президента України про стан оборони та зовнішньої політики держави в умовах загрози ескалації збройної агресії Росії.
  • Друге - звіт прем’єр-міністра України про заходи, що вживаються для подолання кризових явищ в економіці, зростання цін, зокрема, на енергоносії та житлово-комунальні послуги.
  • Третє - звіт міністра оборони України про стан забезпечення ЗСУ, в тому числі, паливно-мастильними матеріалами та виконання Державного оборонного замовлення на 2021- 2022 роки.
  • Четверте - звіт міністра енергетики та вугільної промисловості України про стан енергетичної галузі в контексті проблем опалювального сезону та відключень тепла та електричної енергії в житлових будинках, а також імпорт електроенергії та вугілля з держави-агресора і Білорусі.
  • П’яте - звіт міністра охорони здоров’я України про заходи, що вживаються з метою подолання кризових явищ в системі охорони здоров’я та мінімізації негативних наслідків епідемії ковід-19. Зокрема, забезпеченості вакцинами та киснем на 2022 рік, підвищення медикам заробітних плат та ковідних виплат.
  • Шосте - про доручення Кабінету Міністрів України вжити в установленому порядку заходів для забезпечення з 1 січня 2022 року мінімального розміру грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, крім військовослужбовців військової строкової служби, на рівні не менше двократного розміру середньої заробітної плати діючої на 1 січня календарного року. Військовослужбовці мають отримувати гідну заробітну плату. В цій постанові це означає, що вони будуть отримувати мінімально 29 тис. грн на місяць.

"Просимо невідкладно забезпечити виготовлення відповідних документів для збирання відповідної кількості підписів народних депутатів. Я сподіваюся, що разом з фракцією "Європейська Солідарність" це звернення буде підписане і всіма опозиційними силами і, я щиро сподіваюся, фракцією "Слуга народу", - резюмує співголова фракції.

Нагадаємо, суд задовольнив прохання Офісу генпрокурора про арешт майна Порошенка.

Рішення прийнято у справі, де він проходить підозрюваним у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ДНР"і " ЛНР".

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