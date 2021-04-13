"Евросолидарность": парламент наконец исправил ошибку с выплатой больничных

"Прежде всего закон восстанавливает право каждого гражданина Украины, который является социально застрахованным, получать больничные выплаты на основной страховой случай. То есть тогда, когда они заболели и когда эта травма или болезнь не связана с их профессиональной деятельностью", - заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В то же время, по ее словам, практика этой Верховной рады заключается в том, что ни один законопроект оппозиции не видит зала и не принимается независимо от его содержания, нужности или важности.

"Но наш закон не только исправлял ошибку, но и сохранял предоставления больничных на случай реабилитации. Когда люди находятся на реабилитации, они теперь тоже могут получать больничные", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, каждое норма в законе - прямое руководство к действию.

"Если законодатель говорит, что пособие по временной нетрудоспособности будут платить "на период реабилитации вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве", то это значит, что во время самой болезни можно не платить", - пояснила депутат.

Инициаторы законопроекта также отмечают, что в связи с вступлением в силу закона "О реабилитации в сфере здравоохранения", произошли изменения в законе Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

В частности, из перечня страховых случаев был исключен основной страховой случай, по которому проводятся выплаты Фондом социального страхования Украины - "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве". Это могло привести к тому, что после 30 июня 2021 году больничные не получили бы около 2,5 млн украинцев.