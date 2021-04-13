"Євросолідарність": парламент нарешті виправив помилку з виплатою лікарняних

"Насамперед закон відновлює право кожного громадянина України, який є соціально застрахованим, отримувати лікарняні виплати на основний страховий випадок. Тобто тоді, коли вони захворіли і коли ця травма або хвороба не пов’язана з їхньою професійною діяльністю", - заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Водночас за її словами, практика цієї Верховної ради полягає в тому, що жоден законопроект опозиції не бачить зали і не ухвалюється незалежно від його змісту, потрібності чи важливості.

"Але наш закон не тільки виправляв помилку, але й зберігав надання лікарняних на випадок реабілітації. Коли люди перебувають на реабілітації, вони тепер теж можуть отримувати лікарняні", - додала Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, кожне норма в законі - пряме керівництво до дії.

"Якщо законодавець каже, що допомогу з тимчасової непрацездатності платитимуть "на період реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві", то це значить, що під час самої хвороби можна не платити", - пояснила депутат.

Ініціатори законопроекту також зазначають, що у зв’язку з набуттям чинності закону "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я", відбулися зміни в законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Зокрема, з переліку страхових випадків був виключений основний страховий випадок, за яким проводяться виплати Фондом соціального страхування України - "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві". Це могло призвести до того, що після 30 червня 2021 року лікарняні не отримали б близько 2,5 млн українців.