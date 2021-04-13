"Євросолідарність": парламент нарешті виправив помилку з виплатою лікарняних

Верховна рада ухвалила законопроект про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (№5187), який зареєструвала "Європейська солідарність". Законопроект дозволить повернути право людей отримувати лікарняні й уникнути соціального напруження.
Про це заявила народний депутат від "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Насамперед закон відновлює право кожного громадянина України, який є соціально застрахованим, отримувати лікарняні виплати на основний страховий випадок. Тобто тоді, коли вони захворіли і коли ця травма або хвороба не пов’язана з їхньою професійною діяльністю", - заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Водночас за її словами, практика цієї Верховної ради полягає в тому, що жоден законопроект опозиції не бачить зали і не ухвалюється незалежно від його змісту, потрібності чи важливості.
"Але наш закон не тільки виправляв помилку, але й зберігав надання лікарняних на випадок реабілітації. Коли люди перебувають на реабілітації, вони тепер теж можуть отримувати лікарняні", - додала Климпуш-Цинцадзе.
За її словами, кожне норма в законі - пряме керівництво до дії.
"Якщо законодавець каже, що допомогу з тимчасової непрацездатності платитимуть "на період реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві", то це значить, що під час самої хвороби можна не платити", - пояснила депутат.
Ініціатори законопроекту також зазначають, що у зв’язку з набуттям чинності закону "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я", відбулися зміни в законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
Зокрема, з переліку страхових випадків був виключений основний страховий випадок, за яким проводяться виплати Фондом соціального страхування України - "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві". Це могло призвести до того, що після 30 червня 2021 року лікарняні не отримали б близько 2,5 млн українців.
Нагадаємо, з 1 липня 2021 року могли бути припинені виплати лікарняних через помилки в ухваленому законі "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я".
Депутати від "ЄС" ініціювали зміни до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (№5187) щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності, якими відновлюється виплата лікарняних коштів.
Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом запустити електронний лікарняний. Певний час він буде існувати паралельно з паперовим.