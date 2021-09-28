"Евросолидарность" обратилась в правоохранительные органы из-за нарушения при голосовании за закон об олигархах

"На прошлой неделе в стенах парламента был не просто грубо нарушен закон, а были совершены криминальные действия. Как вы знаете, это началось еще с заседания комитета, который рассматривал законопроект о так называемой "деолигархизации". Эти нарушения были продолжены и во время заседания", - пояснил лидер фракции Артур Герасимов.

В пресс-службе пояснили, что заявления касаются совершения преступления депутатами "Слуги народа" по статьям 351 и 364 Уголовного кодекса.

"Преступление, предусмотренное статьями Уголовного кодекса - препятствование деятельности народного депутата, превышение полномочий должностными лицами, в частности первым вице-спикером, представителем президента в парламенте. Демократия - это процедура. А закон - это обязательные правила поведения, которые принимаются парламентом по надлежащей процедуре. Были приняты нормы, которые противоречат друг другу. Это - следствие таких незаконных, преступных действий. Когда в спешке, фактически насилуя регламент и процедуру, было принято взаимно противоречивые решения и это также является частью этого преступления", - объясняет народный депутат Ростислав Павленко.

Владимир Вятрович отметил, что так называемый "закон об олигархах" имеет целью расширение полномочий президента и подконтрольного ему СНБО, а также давление на медиа.