"Євросолідарність" звернулася до правоохоронних органів через порушення при голосуванні за закон про олігархів

"Минулого тижня в стінах парламенту було не просто грубо порушено закон, а було вчинено кримінальні дії. Як ви знаєте, це почалося ще з засідання комітету, який розглядав законопроект про так звану «деолігархізацію». Ці порушення були продовжені і під час засідання", - пояснив лідер фракції Артур Герасимов.

В прес-службі пояснили, що заяви стосуються вчинення злочину депутатами «Слуги Народу» за статтями 351 та 364 Кримінального кодексу.

"Злочин, передбачений статтями Кримінального кодексу - перешкоджання діяльності народного депутата, перевищення повноважень посадовими особами, зокрема першим віце-спікером, представником президента в парламенті. Демократія - це процедура. А закон - це обов`язкові правила поведінки, які приймаються парламентом за належною процедурою. Були ухвалено норми, які суперечать одна одній. Це - наслідок таких незаконних, злочинних дій. Коли поспіхом, фактично ґвалтуючи регламент і процедуру, було ухвалено взаємо суперечливі рішення І це також є частиною цього злочину", - пояснює народний депутат Ростислав Павленко.

Володимир В’ятрович зауважив, що так званий "закон про олігархів" має на меті розширення повноважень президента і підконтрольного йому РНБО, а також тиск на медіа.