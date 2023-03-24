ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Євросолідарність" закликає визнати бійців тероборони, які загинули у перші дні війни, учасниками бойових дій

Новость на русском →
П'ятниця 24 березня 2023 21:39
"Євросолідарність" закликає визнати бійців тероборони, які загинули у перші дні війни, учасниками бойових дій Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Сергей Новиков

Депутати "Європейської солідарності" пропонують спеціальну процедуру отримання статусу учасників бойових дій для бійців територіальної оборони, які загинули у перші дні після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співголову фракції Ірину Геращенко у Facebook.

"В перші дні повномасштабного вторгнення тисячі чоловіків і жінко вишикувалися в черги до військомату і записалися в загони ТРО. Через бюрократичну тяганину, стрімкість подій, а іноді й відверту зраду, декого навіть не встигли поставити на облік, лише видали автомат захищати своє місто. Хлопці, яких окупанти розстріляли в Бузковому Гаю в Херсоні, через швидке захоплення міста і втечу деяких силовиків не встигли навіть оформити документи як члени ТРО. Але вони якраз і є символом тероборони, тих, хто взяли зброю і не втекли, а до останнього подиху давали відсіч ворогу", - пояснила Геращенко.

Вона зазначає - таких випадків, коли герої загинули, навіть не отримавши ще офіційного зарахування в бригаду, а тільки бойове завдання від командира, десятки, а може й сотні.

"Маємо захистити їх пам’ять. З колегами з "Європейської солідарності" зареєстрували проект Закону № 9130 від 20.03.2023 про внесення змін до закону України "Про основи національного спротиву» щодо посилення гарантій прав військовослужбовців військових частин Сил територіальної оборони Збройних сил України. Мова йде про права родин загиблих захисників, які на час повномасштабного вторгнення не встигли чи не змогли офіційно оформити документи", - додала нардеп.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія пообіцяла передати Україні снаряди зі збідненим ураном для Challenger 2. Вони ефективніші для знищення техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європейська солідарність Міністерство оборони України
NEWS
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця квітня, - Шмигаль
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця квітня, - Шмигаль
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію