"Евросолидарность" призывает признать погибших в первые дни войны бойцов терробороны участниками боевых действий

"В первые дни полномасштабного вторжения тысячи мужчин и женщин выстроились в очереди в военкомат и записались в отряды ТРО. Из-за бюрократических проволочек, стремительности событий, а иногда и откровенной измены, некоторых даже не успели поставить на учет, только выдали автомат защищать свой город. Ребята выдали автомат защищать свой город. , которых кафиры расстреляли в Сиреневой Гае в Херсоне, из-за быстрого захвата города и бегства некоторых силовиков не успели даже оформить документы как члены ТРО, но они как раз и являются символом терробороны, тех, кто взял оружие и не убежал, а до последнего дыхания давали отпор. врагу", - объяснила Геращенко.

Она отмечает – таких случаев, когда герои погибли, даже не получив еще официального зачисления в бригаду, а только боевое задание от командира, десятки, а может и сотни.

"Должны защитить их память. С коллегами из "Европейской солидарности" зарегистрировали проект Закона № 9130 от 20.03.2023 о внесении изменений в закон Украины "Об основах национального сопротивления" об усилении гарантий прав военнослужащих воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Речь идет о правах семей погибших защитников, которые во время полномасштабного вторжения не успели или не смогли официально оформить документы", - добавила нардеп.