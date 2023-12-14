ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єврорада запропонувала збільшити Європейський фонд миру для допомоги Україні

Брюссель, Четвер 14 грудня 2023 23:15
UA EN RU
Єврорада запропонувала збільшити Європейський фонд миру для допомоги Україні Фото: Єврорада запропонувала збільшити Європейський фонд миру для допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідери країн Євросоюзу пропонують збільшити фінансування Європейського фонду миру. Його використовують для допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Євроради.

У висновках за підсумками першого дня саміту Євроради сказано, що держави ЄС продовжать задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України.

"Європейська рада наполягає на важливості своєчасної, передбачуваної та сталої військової підтримки України, зокрема через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС, а також через пряму двосторонню допомогу з боку держав-членів", - наголошують лідери.

Також глави держав наголосили на необхідності прискорити постачання ракет і боєприпасів, зокрема в рамках ініціативи з постачання мільйона артилерійських боєприпасів, і надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

"Європейська рада пропонує активізувати роботу щодо реформування Європейського фонду миру та подальшого збільшення його фінансування, спираючись на пропозицію високого представника (глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля - ред.)", - додають вони.

Європейська рада також обговорила майбутні зобов'язання ЄС у сфері безпеки перед Україною. Вона запропонував Боррелю та державам-членам продовжити роботу над цим питанням.

Європейський фонд миру

Нагадаємо, раніше Боррель запропонував щорічно виділяти по 5 млрд євро протягом наступних чотирьох років для підтримки України за допомогою Європейського фонду миру.

З цих коштів Брюссель хоче допомогти країнам-членам ЄС покрити свої витрати на закупівлю та передачу Україні такого озброєння, як боєприпаси, ракети та танки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
"Ворог влаштував полювання, авіабаза у пріоритеті". Чому РФ часто б'є по Старокостянтинову
"Ворог влаштував полювання, авіабаза у пріоритеті". Чому РФ часто б'є по Старокостянтинову
DAILY
Шантаж та торги. Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Шантаж та торги. Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС