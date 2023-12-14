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Евросовет предложил увеличить Европейский фонд мира для помощи Украине

Брюссель, Четверг 14 декабря 2023 23:15
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Евросовет предложил увеличить Европейский фонд мира для помощи Украине Фото: Евросовет предложил увеличить Европейский фонд мира для помощи Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидеры стран Евросоюза предлагают увеличить финансирование Европейского фонда мира. Его используют для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

В выводах по итогам первого дня саммита Евросовета сказано, что государства ЕС продолжат удовлетворять насущные военные и оборонные потребности Украины.

"Европейский совет настаивает на важности своевременной, предсказуемой и устойчивой военной поддержки Украины, в частности через Европейский фонд мира и Миссию военной помощи ЕС, а также посредством прямой двусторонней помощи со стороны государств-членов", - подчеркивают лидеры.

Также главы государств подчеркнули необходимость ускорить поставку ракет и боеприпасов, в частности в рамках инициативы по поставке миллиона артиллерийских боеприпасов, и предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.

"Европейский совет предлагает активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и дальнейшему увеличению его финансирования, опираясь на предложение высокого представителя (главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля - ред.)", - добавляют они.

Европейский совет также обсудил будущие обязательства ЕС в сфере безопасности перед Украиной. Он предложил Боррелю и государствам-членам продолжить работу над этим вопросом.

Европейский фонд мира

Напомним, ранее Боррель предложил ежегодно выделять по 5 млрд евро в течение следующих четырех лет для поддержки Украины при помощи Европейского фонда мира.

Из этих средств Брюссель хочет помочь странам-членам ЕС покрыть свои расходы на закупку и передачу Украине такого вооружения, как боеприпасы, ракеты и танки.

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