Єврорада ніколи не визнає псевдовибори РФ на окупованих територіях України: резолюція

В оприлюдненому сьогодні, 22 березня, документі були представлені висновки Євроради, ухвалені на дводенному саміті у Брюселі, зокрема щодо ситуації в Україні та триваючій російській агресії.

У резолюції пункт №8 стосувався позиції ЄС щодо організованих Кремлем фейкових "виборів" на окупованих територіях України. У ньому також йдеться і про викрадення дітей, що практикують російські загарбники.

"Європейська рада рішуче засуджує безперервні порушення Росією прав людини на окупованих українських територіях, у тому числі з депортацією дітей. Вона твердо заперечує і ніколи не визнає ані незаконні так звані "вибори", організовані Росією на тимчасово окупованих українських територіях у Криму, Севастополі, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, ані їхні результати", - вказується у документі.

Крім того, лідери ЄС наголошують на важливості, щоб РФ відповіла за злочини агресії проти України, та відшкодувала збитки через широкомасштабну війну. Єврорада підтримала створення спецтрибунала, який має одержати "якомога ширшу міжрегіональну підтримку та легітимність, а також майбутній механізм компенсацій".

Російські "вибори" на окупованих територіях України

Нагадаємо, на території РФ "президентські вибори" проходили протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року. Таке "голосування" Кремль організовував також і на тимчасово окупованих територіях України.

За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь були відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в матеріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

Відповідно до результатів виборів, російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.

Додамо, раніше партизани розповіли, як проходили так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях.