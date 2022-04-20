У Европы нет вариантов будущего, где присутствует путинская Россия, - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у Европы нет будущего, в котором присутствует путинская Россия. Он согласился с утверждением канцлера Германии о том, что навязываемое главой Кремля мироустройство неприемлемо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Подоляка .

По его словам, у Европы нет вариантов будущего, где присутствует путинская Россия. Он добавил, что ни бизнес, ни экономика, ни газовый транзит, а не стоят мученических смертей тысяч людей от российских ракет и вечного страха перед варварами.

Напомним, накануне Шольц заявил, что Россия не должна выигать войну против Украины. Канцлер призвал Путина немедленно вывести войска с украинской территории.

Отметим, ранее в России заявили о начале новой фазы войны против Украины.

Война России против Украины идет 56-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!