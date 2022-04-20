У Європи немає варіантів майбутнього, де присутня путінська Росія, - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Європи немає майбутнього, в якому присутня путінська Росія. Він погодився з твердженням канцлера Німеччини про те, що нав'язуване главою Кремля світоустрій неприйнятно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Подоляка.
"Нав'язаний світ, яким його бачить Путін, неприйнятний", - Шольц має рацію", - написав Подоляк.
За його словами, у Європи немає варіантів майбутнього, де присутня путінська Росія. Він додав, що ні бізнес, ні економіка, ні газовий транзит, а не стоять мученицьких смертей тисяч людей від російських ракет і вічного страху перед варварами.
Нагадаємо, напередодні Шольц заявив, що Росія не повинна вигати війну проти України. Канцлер закликав Путіна негайно вивести війська з української території.
Зазначимо, раніше у Росії заявили про початок нової фази війни проти України.
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