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У Європи немає варіантів майбутнього, де присутня путінська Росія, - Подоляк

Фото: радник голови офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Європи немає майбутнього, в якому присутня путінська Росія. Він погодився з твердженням канцлера Німеччини про те, що нав'язуване главою Кремля світоустрій неприйнятно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Подоляка.

"Нав'язаний світ, яким його бачить Путін, неприйнятний", - Шольц має рацію", - написав Подоляк.

За його словами, у Європи немає варіантів майбутнього, де присутня путінська Росія. Він додав, що ні бізнес, ні економіка, ні газовий транзит, а не стоять мученицьких смертей тисяч людей від російських ракет і вічного страху перед варварами.

Нагадаємо, напередодні Шольц заявив, що Росія не повинна вигати війну проти України. Канцлер закликав Путіна негайно вивести війська з української території.

Зазначимо, раніше у Росії заявили про початок нової фази війни проти України.

Війна Росії проти України йде 56-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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