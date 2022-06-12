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Европы не станет: в Госдуме отреагировали на идею передачи Украине ядерного оружия

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Россия, Воскресенье 12 июня 2022 20:08
Европы не станет: в Госдуме отреагировали на идею передачи Украине ядерного оружия Фото: Володин (duma gov ru)
Автор: РБК-Украина

В Государственной думе Российской Федерации считают, что идея передачи ядерного оружия Украине провоцирует ядерный конфликт в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Володин заявил, что депутат Европарламента Радослав Сикорский якобы провоцирует ядерный конфликт в Европе.

"Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем как и Европы", - написал спикер Госдумы.

Напомним, Сикорский считает, что у Запада есть право передачи Украине ядерного оружия, поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум.

Ранее в МИД РФ заявили, что идея о передаче Украине ядерных ракет может угрожать Польше.

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Государственная дума РФ Российская Федерация Ядерное оружие
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