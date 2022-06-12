Европы не станет: в Госдуме отреагировали на идею передачи Украине ядерного оружия
Фото: Володин (duma gov ru)
В Государственной думе Российской Федерации считают, что идея передачи ядерного оружия Украине провоцирует ядерный конфликт в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Володин заявил, что депутат Европарламента Радослав Сикорский якобы провоцирует ядерный конфликт в Европе.
"Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем как и Европы", - написал спикер Госдумы.
Напомним, Сикорский считает, что у Запада есть право передачи Украине ядерного оружия, поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум.
Ранее в МИД РФ заявили, что идея о передаче Украине ядерных ракет может угрожать Польше.