Європи не стане: у Держдумі відреагували на ідею передачі Україні ядерної зброї
Фото: Володін (duma gov ru)
У Державній думі Російської Федерації вважають, що ідея передачі ядерної зброї Україні провокує ядерний конфлікт в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Держдуми В'ячеслава Володіна.
Володін заявив, що депутат Європарламенту Радослав Сікорський нібито провокує ядерний конфлікт в Європі.
"Він не думає про майбутнє ні України, ні Польщі. У разі реалізації його пропозицій цих країн не стане, втім як і Європи", - написав спікер Держдуми.
Нагадаємо, Сікорський вважає, що у Заходу є право передачі Україні ядерної зброї, оскільки Росія порушила Будапештський меморандум.
Раніше в МЗС РФ заявили, що ідея про передачу Україні ядерних ракет може загрожувати Польщі.