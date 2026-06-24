Європу охопила смертельна хвиля спеки "Омега", температура б'є 80-річні рекорди

Особливо складна ситуація склалася у Франції. Там у вівторок зафіксували найспекотніший день за всю історію спостережень, які ведуться майже 80 років.

У містечку Піссос на південному заході країни температура піднялася до +44,3°C. Водночас тисячі домогосподарств у регіоні Бретань залишилися без електропостачання.

За даними французької влади, щонайменше 48 людей загинули під час купання, намагаючись урятуватися від нестерпної спеки. Крім того, двоє малолітніх дітей померли від перегріву в автомобілі.

В Італії Міністерство охорони здоров'я оголосило найвищий рівень попередження через спеку одразу для 16 міст, серед яких Рим, Мілан, Турин, Верона та Флоренція.

У Великій Британії синоптики прогнозують найспекотніший день червня за всю історію спостережень. Метеорологічна служба Met Office оголосила лише друге в історії країни попередження про екстремальну спеку. Через погодні умови сотні шкіл або повністю зачинилися, або скоротили навчальний день.

В Іспанії жертвами теплового удару стали двоє літніх людей. В окремих регіонах країни температура кілька днів поспіль перевищувала +40°C.

Чому Європу накрила аномальна спека?

Причиною екстремальної спеки метеорологи називають рідкісне атмосферне явище, відоме як "Омега". Воно виникає через потужну область високого тиску, яка надовго затримується над певною територією та блокує надходження прохолодного повітря.

За даними Reuters Climate Monitor, через це явище температура в окремих районах Європи перевищує кліматичну норму майже на 18°C.

У французькій метеослужбі Meteo-France зазначають, що нинішню ситуацію можна порівняти з хвилею спеки серпня 2003 року. Тоді високі температури тривали 16 днів та, за оцінками експертів, спричинили близько 80 тисяч додаткових смертей по всій Європі.

Як спека вплинула на різні сфери життя?

Наслідки спеки вже відчувають у різних сферах життя. У Парижі організаторам Тижня моди довелося змінювати графіки показів, а Ейфелева вежа та Лувр достроково завершували роботу через високі температури.

У Швейцарії місцева влада відкрила театри з кондиціонерами для безкоштовних денних кінопоказів. Будівельні компанії по всій Європі коригують графіки роботи, щоб працівники могли уникати найспекотніших годин.

Французькі фермери переходять на нічні зміни для збору врожаю, аби захистити працівників від спеки та знизити ризик виникнення пожеж.

У Великій Британії оператор енергомережі звернувся до виробників електроенергії з проханням збільшити обсяги постачання через різке зростання споживання.

Водночас залізничні оператори рекомендували здійснювати лише найнеобхідніші поїздки через обмеження швидкості, запроваджені на тлі високих температур.