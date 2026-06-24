Европу охватила смертельная волна жары "Омега", температура бьет 80-летние рекорды

Особенно сложная ситуация сложилась во Франции. Там во вторник зафиксировали жаркий день за всю историю наблюдений, которые ведутся почти 80 лет.

В городке Писсос на юго-западе страны температура поднялась до +44,3°C. В то же время, тысячи домохозяйств в регионе Бретань остались без электроснабжения.

По данным французских властей, по меньшей мере 48 человек погибли во время купания, пытаясь спастись от невыносимой жары. Кроме того, двое малолетних детей скончались от перегрева в автомобиле.

В Италии Министерство здравоохранения объявило самый высокий уровень предупреждения из-за жары сразу для 16 городов, среди которых Рим, Милан, Турин, Верона и Флоренция.

В Великобритании синоптики прогнозируют самый жаркий день июня за всю историю наблюдений. Метеорологическая служба Met Office объявила лишь второе в истории страны предупреждение об экстремальной жаре. Из-за погодных условий сотни школ либо полностью закрылись, либо сократили учебный день.

В Испании жертвами теплового удара стали два пожилых человека. В отдельных регионах страны температура несколько дней подряд превышала +40°C.

Почему Европу накрыла аномальная жара?

Причиной экстремальной жары метеорологи называют редкое атмосферное явление, известное как "омега". Оно возникает из-за мощной области высокого давления, которая надолго задерживается над определенной территорией и блокирует поступление прохладного воздуха.

По данным Reuters Climate Monitor, из-за этого явление температура в отдельных районах Европы превышает климатическую норму почти на 18°C.

Во французской метеослужбе Meteo-France отмечают, что нынешнюю ситуацию сравнима с волной жары августа 2003 года. Тогда высокие температуры длились 16 дней и, по оценкам экспертов, повлекли около 80 тысяч дополнительных смертей по всей Европе.

Как жара повлияла на разные сферы жизни?

Последствия жары уже ощущаются в разных сферах жизни. В Париже организаторам Недели моды пришлось менять графики показов, а Эйфелева башня и Лувр досрочно завершали работу из-за высоких температур.

В Швейцарии местные власти открыли театры с кондиционерами для бесплатных дневных кинопоказов. Строительные компании по всей Европе корректируют графики работы, чтобы работники могли избегать самых жарких часов.

Французские фермеры переходят на ночные изменения для уборки, чтобы защитить работников от жары и снизить риск возникновения пожаров.

В Великобритании оператор энергосети обратился к производителям электроэнергии с просьбой увеличить объемы поставок из-за резкого роста потребления.

В то же время, железнодорожные операторы рекомендовали совершать только самые необходимые поездки из-за ограничений скорости, введенных на фоне высоких температур.