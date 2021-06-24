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Європу накрила гігантська пилова хмара з Сахари: чим це загрожує

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Європа, Четвер 24 червня 2021 10:20
Європу накрила гігантська пилова хмара з Сахари: чим це загрожує Фото: Європу накрила гігантська пилова хмара з Сахари (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 24 червня щільна хмара пилу з пустелі Сахара накриє більшу частину південно-східної Європи. У поєднанні зі спекою ця хмара може спричиняти зниження якості повітря, а також респіраторні захворювання.

Про це повідомляє The Watchers.

"Дуже щільна хмара пилу Сахари останні пару днів рухається над Середземним морем до Італії та південно-східної Європи. У поєднанні з виключно високими температурами, що впливають на регіон, цей пил сприяє зниженню видимості, респіраторним захворюванням та зниженню індексу якості повітря", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні хмара пилу пошириться на південно-східну частину Європи, включаючи Словенію, Хорватію та Сербію.

Крім того, 25 червня від пилової хмари постраждають південна Італія і західна Греція.

Вчора величезний шлейф пилу пролетів над Сицилією і півднем Італії, великою частиною Боснії і Герцеговини, Албанією і західною Грецією.

Нагадаємо, що лівобережна частина України опинилася під пиловою бурею під назвою "Астраханський суховій".

Причиною бурі стало видування ґрунту у південних районах Росії та посилення швидкості вітру.

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