Європу накрила "смертоносна" спека, побивши сторічні рекорди

Так, наприклад у вівторок Велика Британія перевершила свій травневий максимальний температурний рекорд - було зафіксовано 35,1°C у К'ю-Гарденс, Лондоні.

Такий показник побив рекорд, встановлений лише напередодні, коли в понеділок у Лондоні стовпчики термометра піднялися до 34,8°C. Раніше максимальний травневий температурний рекорд становив 32,8°C, це було зафіксовано у 1922 році, а потім повторилось у 1944-му

Ірландія також побила свій травневий максимальний температурний рекорд з позначкою 28,8°C на двох метеостанціях - у Кілларні на південному заході та Клонмелі на півдні.

Слід зазначити, що було побито не лише денні максимальні температури, але й нічні мінімуми, які опинились на рекордно високому рівні.

У ніч на вівторок температура в Камборні на південному заході Англії впала лише до 21,4°C, що стало черговою тропічною ніччю, коли температура залишалася вище 20°C.

Максимальний температурний рекорд

Температура у Франції минулого тижня досягла 36°C у понеділок і вівторок, що стало найспекотнішими травневими днями за всю історію спостережень. Речник французького уряду заявив, що спека цього тижня стала причиною смерті семи людей, прямо чи опосередковано.

Ці температури в деяких частинах Європи приблизно на 10-15°C вищі за середні для цієї пори року. Прогнозується, що температура залишатиметься приблизно на 5-10°C вищою за середню до кінця цього тижня, але поступово почне знижуватися у Великій Британії до наступного тижня.

Грози та опади

Цього тижня попередження про сильні грози діяли на південному сході та сході Австралії, і попередження продовжувалися до п'ятниці. У попередженнях, виданих Бюро метеорології (BoM), повідомлялося про руйнівні вітри, сильні дощі та град, а також окремі попередження про раптові повені.

У Дейборо в Квінсленді (Австралія - ред.) вже зафіксовано 50 мм опадів протягом 30-хвилинного періоду, тоді як у Наррабі, Новий Південний Уельс, зафіксовано пориви вітру зі швидкістю 65 миль/год (104 км/год) у середу.

За даними BoM, до кінця тижня загальна кількість опадів за шість годин може сягнути 40-70 мм, а на Середньому Північному узбережжі, Верхньому Хантері та прилеглих районах Нового Південного Уельсу локально може сягнути ближче до 100 мм.