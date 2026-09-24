Європу накриє ще одна хвиля пекельної спеки наприкінці вересня

Кінець вересня і початок жовтня у більшій частині Європи будуть надзвичайно спекотними. Температура повітря в багатьох країнах може бути на 10-14 градусів вищою за багаторічний середній показник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blikk.

Пекельна спека повертається в Європу

Наприкінці вересня на значну частину Європи прийде незвично тепла погода.

Через тепле повітря з Північної Африки та Середземномор'я температура в деяких місцях може бути до 40 градусів спеки.

Екстремальна спека буде результатом формування так званого теплового купола. Це велике та стійке атмосферне утворення високого тиску, яке буквально затримує гаряче повітря та утримує його над регіоном протягом кількох днів або навіть тижнів.

Зараз ситуація посилюється сильним південно-західним потоком між:

системою низького тиску над Атлантикою,

областю високого тиску, що розвивається над Європою та переносить надзвичайно тепле повітря вглиб континенту.

Де найспекотніше

За прогнозами метеорологів, найспекотніші температури очікуються на Піренейському півострові:

у центральній та південній Іспанії та Португалії до кінця тижня - максимум близько 35-38 градусів Цельсія,

в деяких місцях температура може навіть наблизитися до 40 градусів Цельсія.

Тим часом у південній та центральній Франції пікові значення будуть близько 35 градусів Цельсія.

На півночі та в країнах Бенілюксу повітря може прогрітися до близько 30 градусів.

Протягом короткого часу значення близько 25 градусів Цельсія також можливі в південній та центральній частинах Британії.

Коли очікувати на спеку

Тепліші повітряні маси прибудуть до Центральної Європи з вихідних, поступово розширюючись на північний схід:

у Німеччині - максимум 27-29 градусів,

у північній Італії та Тоскані, північній та центральній частинах Балкан, Греції - близько 28-30 градусів.

Пекельні погодні умови можуть зберегтися до перших днів жовтня, а тепле повітря може рухатися далі на північ і схід.

Де залишиться прохолода

Проте на заході Європи очікується зовсім інша погода: у західній Ірландії, Шотландії та південно-західній Норвегії гірські райони можуть отримати понад 150 міліметрів опадів місцями до початку жовтня.