ua en ru
Чт, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Європу накриє ще одна хвиля пекельної спеки наприкінці вересня

20:38 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Європу накриє ще одна хвиля пекельної спеки наприкінці вересня Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Кінець вересня і початок жовтня у більшій частині Європи будуть надзвичайно спекотними. Температура повітря в багатьох країнах може бути на 10-14 градусів вищою за багаторічний середній показник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blikk.

Пекельна спека повертається в Європу

Наприкінці вересня на значну частину Європи прийде незвично тепла погода.

Через тепле повітря з Північної Африки та Середземномор'я температура в деяких місцях може бути до 40 градусів спеки.

Екстремальна спека буде результатом формування так званого теплового купола. Це велике та стійке атмосферне утворення високого тиску, яке буквально затримує гаряче повітря та утримує його над регіоном протягом кількох днів або навіть тижнів.

Зараз ситуація посилюється сильним південно-західним потоком між:

  • системою низького тиску над Атлантикою,
  • областю високого тиску, що розвивається над Європою та переносить надзвичайно тепле повітря вглиб континенту.

Де найспекотніше

За прогнозами метеорологів, найспекотніші температури очікуються на Піренейському півострові:

  • у центральній та південній Іспанії та Португалії до кінця тижня - максимум близько 35-38 градусів Цельсія,
  • в деяких місцях температура може навіть наблизитися до 40 градусів Цельсія.

Тим часом у південній та центральній Франції пікові значення будуть близько 35 градусів Цельсія.

На півночі та в країнах Бенілюксу повітря може прогрітися до близько 30 градусів.

Протягом короткого часу значення близько 25 градусів Цельсія також можливі в південній та центральній частинах Британії.

Коли очікувати на спеку

Тепліші повітряні маси прибудуть до Центральної Європи з вихідних, поступово розширюючись на північний схід:

  • у Німеччині - максимум 27-29 градусів,
  • у північній Італії та Тоскані, північній та центральній частинах Балкан, Греції - близько 28-30 градусів.

Пекельні погодні умови можуть зберегтися до перших днів жовтня, а тепле повітря може рухатися далі на північ і схід.

Де залишиться прохолода

Проте на заході Європи очікується зовсім інша погода: у західній Ірландії, Шотландії та південно-західній Норвегії гірські райони можуть отримати понад 150 міліметрів опадів місцями до початку жовтня.

Раніше РБК-Україна писало, що спека в Європі цьогоріч почалась ще з весни - в травні фіксували температурні рекорди.

Крім того, чотири рекордні хвилі спеки, які накрили Європу цього літа, могли призвести до щонайменше 35 тисяч смертей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода
Новини
Дрони РФ можуть залітати прямо у вікно і чекати на людей, щоб атакувати, - Зеленський
Дрони РФ можуть залітати прямо у вікно і чекати на людей, щоб атакувати, - Зеленський
Аналітика
Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі