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Европу накроет еще одна волна адской жары в конце сентября

20:38 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Европу накроет еще одна волна адской жары в конце сентября Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
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Конец сентября и начало октября в большей части Европы будут очень жаркими. Температура воздуха во многих странах может быть на 10-14 градусов выше многолетнего среднего показателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blikk.

Адская жара возвращается в Европу

В конце сентября на значительную часть Европы придет необычно теплая погода.

Из-за теплого воздуха из Северной Африки и Средиземноморья температура в некоторых местах может быть до 40 градусов жары.

Экстремальная жара будет результатом формирования так называемого теплового купола. Это большое и устойчивое атмосферное образование высокого давления, буквально задерживающее горячий воздух и удерживающее его над регионом в течение нескольких дней или даже недель.

Сейчас ситуация усугубляется сильным юго-западным потоком между:

  • системой низкого давления над Атлантикой,
  • областью высокого давления, которое развивается над Европой и переносит очень теплый воздух вглубь континента.

Где самое жаркое

По прогнозам метеорологов, самые жаркие температуры ожидаются на Пиренейском полуострове:

  • в центральной и южной Испании и Португалии до конца недели - максимум около 35-38 градусов Цельсия,
  • в некоторых местах температура может даже приблизиться к 40 градусам Цельсия.

Между тем, в южной и центральной Франции пиковые значения будут около 35 градусов Цельсия.

На севере и в странах Бенилюкса воздух может прогреться до 30 градусов.

В течение короткого времени значения около 25 градусов Цельсия возможны также в южной и центральной частях Британии.

Когда ждать жару

Более теплые воздушные массы прибудут в Центральную Европу с выходных, постепенно расширяясь на северо-восток:

  • в Германии - максимум 27-29 градусов,
  • в северной Италии и Тоскане, северной и центральной частях Балкан, Греции - около 28-30 градусов.

Адские погодные условия могут сохраниться до первых дней октября, а теплый воздух может двигаться дальше на север и восток.

Где останется прохлада

Однако на западе Европы ожидается совсем другая погода: в западной Ирландии, Шотландии и юго-западной Норвегии горные районы могут получить более 150 миллиметров осадков до начала октября.

Ранее РБК-Украина писало, чтожара в Европе в этом году началась еще с весны - в мае фиксировали температурные рекорды.

Кроме того, четыре рекордных волны жары, накрывшие Европу этим летом, могли привести к минимум 35 тысячам смертей.

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