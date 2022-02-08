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Европу этим не напугать: в ЕС отреагировали на угрозы Цукерберга заблокировать соцсети

Автор: Сергей Пышкин

Министр экономики Германии Роберт Хабек и министр финансов Франции Бруно Ле Мэр отреагировали на угрозы основателя Meta Марка Цукерберга заблокировать продукцию его компании на территории Европы. Заявили, что им хорошо живется и без Facebook.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"После взлома я жил без Facebook и Twitter в течение четырех лет, и жизнь была фантастической", - сказал Хабек.

Между тем министр финансов Франции поддержал коллегу и отметил, что ЕС не пойдет на уступки ради социальных сетей, да и в целом Европе было бы якобы лучше без Facebook.

"Я могу подтвердить, что жизнь очень хороша без Facebook и что мы очень хорошо жили бы без Facebook. Цифровые гиганты должны понимать, что Европейский континент будет сопротивляться и подтверждать свой суверенитет", - отметил Бруно Ле Мэр.

Напомним, РБК-Украина раскрывало причину по которой Instagram и Facebook могут заблокировать на территории Европы.

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