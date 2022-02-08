Європу цим не налякати: у ЄС відреагували на погрози Цукерберга заблокувати соцмережі

"Після злому я жив без Facebook і Twitter протягом чотирьох років, і життя було фантастичним", - заявив Хабек.

Тим часом міністр фінансів Франції підтримав колегу та відзначив, що ЄС не піде на поступки заради соціальних мереж та й загалом Європі було б, нібито, краще без Facebook.

"Я можу підтвердити, що життя дуже хороше без Facebook і що ми дуже добре жили б без Facebook. Цифрові гіганти повинні розуміти, що Європейський континент чинитиме опір і підтверджуватиме свій суверенітет", - відзначив Бруно Ле Мер.