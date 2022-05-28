В Европоле обеспокоены поставками вооружения в Украину: в чем причина

Европол обеспокоен количеством оружия, которое поставляют в Украину наши союзники. Вооружение, после завершения войны, может попасть в чужие руки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RTL Nieuws .

По словам главы Европола Катрин де Болле, в этой ситуации она больше всего опасается повтора конца войны на Балканах. После боевых конфликтов, уже более тридцати лет, оружие используется преступными группировками.

Европол, со своей стороны, планирует создать специальное международное подразделение борьбы с распространением оружия, которое применили во время войны.

Как отметила Катрин де Болле, сейчас важно изучить подозрения относительно перемещения экстремистов или террористов между Украиной и ЕС. Между тем ситуация довольно переменчива.