Британия поддержала отправку систем залпового огня в Украину
Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал к военной помощи Украине во время войны против Российской Федерации. Поддержал отправку систем залпового огня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что поддержка отправки дальнобойных пусковых установок РСЗО со стороны Британии, является большим шагом по сравнению с тем вооружением, что публично поддерживали политики.
В зависимости от боеприпасов, РСЗО способна поражать цели на расстоянии до 299 километров.
Напомним, РБК-Украина писало о, что, по словам Джонсона, Россия медленно, однако достигает прогресса в войне на территории Донбасса.
Между тем глава МИД России Сергей Лавров начал угрожать миру эскалацией в случае поставки вооружений в Украину, которые способны наносить удары по территории страны-оккупанта.
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