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У Європолі стурбовані поставками озброєння до України: в чому причина

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Субота 28 травня 2022 12:12
У Європолі стурбовані поставками озброєння до України: в чому причина Фото: голова Європолу Катрін де Болле (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європол стурбований кількістю зброї, яку постачають до України наші союзники. Озброєння, після завершення війни, може потрапити до чужих рук.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RTL Nieuws.

За словами голови Європолу Катрін де Болле, у цій ситуації вона найбільше побоюється повторення кінця війни на Балканах. Після бойових конфліктів, вже більше ніж тридцять років, зброя використовується злочинними угрупуваннями.

Європол, зі свого боку, планує створити спеціальний міжнародний підрозділ боротьби з поширенням зброї, яку застосували під час війни.

Як відзначила Катрін де Болле, наразі важливо вивчити підозри щодо переміщення екстремістів або ж терористів між Україною і ЄС. Тим часом ситуація доволі мінлива.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підтримав позицію щодо відправки до України далекобійних пускових установок РСЗВ для війни проти Росії.

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