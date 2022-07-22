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Европол опроверг контрабанду оружия из Украины: полностью доверяем правительству

Фото: Европол опроверг контрабанду оружия из Украины (euractiv.com)
Автор: Елизавета Драбкина

После заявлений о якобы фиксации случаев контрабанды вооружения из Украины, Европол заявил, что полностью доверяет украинскому правительству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европола.

"Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу торговли оружием в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры для мониторинга и отслеживания этого огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина продолжает сотрудничать с Европолом по делам, представляющим интерес для внутренней безопасности ЕС, несмотря на продолжение российской военной агрессии.

Европол считает, что потенциальная угроза, которая наблюдалась в зонах боевых действий в прошлом, заключается в том, что огнестрельное оружие может попасть в чужие руки.

"В отношении войны в Украине Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатки в Украине может привести к увеличению огнестрельного оружия и боеприпасов, которые попадают в ЕС через установленные контрабандные маршруты или онлайн-платформы. Эта угроза может быть еще больше после завершения конфликта", - отмечается в сообщении.

Передистория

Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт заявлял о якобы фиксации случаев торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины на черном рынке.

Он отметил, что якобы в даркнете продавался ПРК Javelin. При этом в Европоле не исключается, что это может быть частью российской пропаганды.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ожидает предметный разговор с представителями учреждения с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях торговли оружием.

Он отметил, что публикации о якобы контрабанде оружия совпадают с развертыванием масштабной информационной спецоперации России "MakZim", которая занимается дискредитацией Украины. Ее целью является прекращение поставки оружия от наших союзников.

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