Европол опроверг контрабанду оружия из Украины: полностью доверяем правительству

"Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу торговли оружием в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры для мониторинга и отслеживания этого огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина продолжает сотрудничать с Европолом по делам, представляющим интерес для внутренней безопасности ЕС, несмотря на продолжение российской военной агрессии.

Европол считает, что потенциальная угроза, которая наблюдалась в зонах боевых действий в прошлом, заключается в том, что огнестрельное оружие может попасть в чужие руки.

"В отношении войны в Украине Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатки в Украине может привести к увеличению огнестрельного оружия и боеприпасов, которые попадают в ЕС через установленные контрабандные маршруты или онлайн-платформы. Эта угроза может быть еще больше после завершения конфликта", - отмечается в сообщении.

Передистория

Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт заявлял о якобы фиксации случаев торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины на черном рынке.

Он отметил, что якобы в даркнете продавался ПРК Javelin. При этом в Европоле не исключается, что это может быть частью российской пропаганды.