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Європол заперечив контрабанду зброї з України: цілком довіряємо уряду

Фото: Європол заперечив контрабанду зброї з України (euractiv.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після заяв про нібито фіксацію випадків контрабанди озброєння з України, Європол заявив, що цілком довіряє українському уряду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європолу.

"Європол тісно співпрацює з українськими офіційними особами, щоб зменшити загрозу торгівлі зброєю до Європейського Союзу. Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи для моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Україна продовжує співпрацювати з Європолом у справах, що становлять інтерес для внутрішньої безпеки ЄС, незважаючи на продовження російської військової агресії.

Європол вважає, що потенційна загроза, яка спостерігалася в зонах бойових дій у минулому, полягає в тому, що вогнепальна зброя може потрапити в чужі руки.

"Стосовно війни в Україні Європол попередив, що розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки в Україні може призвести до збільшення вогнепальної зброї та боєприпасів, які потрапляють до ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи. Ця загроза може бути ще більшою після завершення конфлікту", - зазначається у повідомленні.

Передісторія

Представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявляв про нібито фіксацію випадків торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку.

Він відзначив, що нібито у даркнеті продавався РЗК Javelin. При цьому у Європолі не виключають, що це може бути частиною російської пропаганди.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що очікує на предметну розмову з представниками установи з фактами і доказами щодо заяв про нібито існуючі випадки торгівлі зброєю.

Він зазначив, що публікації про нібито контрабанду зброї співпадають з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії "MakZim", яка займається дискредитацією України. Її метою є припинення поставок зброї від ваших союзників.

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