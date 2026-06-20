Бойові гелікоптери переходять на 3D-звук: як пілоти Black Hawk розділяють канали зв'язку

Авіація Сухопутних військ США тестує новітні системи 3D-звуку для екіпажів бойових вертольотів. Замість застарілого каналу, де всі попередження, внутрішній зв'язок та радіомережі зливалися в єдиний шумовий потік, нова технологія штучно розподіляє голоси у тривимірному просторі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Defence Blog .

Проблема навантаження на пілотів: звуковий потік

Під час виконання бойових завдань екіпажі американських армійських вертольотів змушені одночасно контролювати чималу кількість інформаційних каналів.

Сюди входять

внутрішній зв'язок між членами екіпажу,

декілька тактичних радіомереж,

звукові підказки навігаційних систем,

автоматичні сигнали бортових систем попередження про небезпеку.

Десятиліттями армійські пілоти отримували всі ці аудіосигнали через один монофонічний канал у навушниках. Це означало, що кожен голос і кожен попереджувальний тон надходили в одну точку сприйняття і накладалися один на одного.

Як результат - пілотам доводилося самостійно аналізувати звуковий потік у реальному часі, визначаючи, яке саме повідомлення є пріоритетним.

Дослідження показують, що такий процес керування зв'язком суттєво підвищує робоче навантаження на екіпаж і може призвести до втрати ситуаційної обізнаності чи навіть помилок у стресових ситуаціях.

Графічне зображення звуку у монофонічному каналі (ліворуч) та просторового 3D-звуку (праворуч) (схема: Defence Blog)

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Інженерне рішення: розподіл звуку у кабіні Black Hawk

Щоб вирішити цю проблему, фахівці Аеромедичної дослідницької лабораторії армії США (USAARL) інтегрували системи тривимірного просторового аудіо на два вертольоти UH-60 Black Hawk. Монтаж обладнання та проведення оціночних польотів вимагали понад 231 людино-годину інженерних робіт.

Технологія базується на природній здатності людини - визначати напрямок джерела звуку у просторі.

Спеціальна авіаційна гарнітура відтворює акустичні параметри так, що кожен канал зв'язку або радіочастота отримує власну фіксовану позицію у слуховому полі пілота:

Розподіл каналів: голоси з різних радіостанцій сприймаються так, ніби вони надходять з різних напрямків, а не з одного загального джерела.

Практичний ефект: дослідний пілот, капітан Брендон Аллен, зазначив, що під час роботи з чотирма радіостанціями просторове аудіо розділяє їх, дозволяючи чітко розрізняти, хто саме звертається до екіпажу.

Перспективи технології та модернізація авіапарку

Програма тестування об'єднує зусилля багатьох структур армії США, включно з Командуванням розвитку бойових спроможностей (DEVCOM) та офісом проєкту Air Warrior, який відповідає за спорядження екіпажів.

Командир USAARL, полковник Томас Саммерс пояснив, що метою випробувань є збір відгуків від реальних пілотів для подальшого вдосконалення системи. Отримані дані будуть використані для проєктування перспективних літальних апаратів.

Зараз армія США розробляє швидкісну штурмову платформу вертикального злету MV-75 Cheyenne за програмою FLRAA, яка має замінити частину парку UH-60 Black Hawk.

Інтеграція та перевірка нової аудіосистеми на наявних вертольотах дозволять розробникам сформувати точні технічні вимоги для кабін майбутніх літаків ще до початку їх серійного виробництва.