Бойові гелікоптери переходять на 3D-звук: як пілоти Black Hawk розділяють канали зв'язку
Авіація Сухопутних військ США тестує новітні системи 3D-звуку для екіпажів бойових вертольотів. Замість застарілого каналу, де всі попередження, внутрішній зв'язок та радіомережі зливалися в єдиний шумовий потік, нова технологія штучно розподіляє голоси у тривимірному просторі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Defence Blog.
Проблема навантаження на пілотів: звуковий потік
Під час виконання бойових завдань екіпажі американських армійських вертольотів змушені одночасно контролювати чималу кількість інформаційних каналів.
Сюди входять
- внутрішній зв'язок між членами екіпажу,
- декілька тактичних радіомереж,
- звукові підказки навігаційних систем,
- автоматичні сигнали бортових систем попередження про небезпеку.
Десятиліттями армійські пілоти отримували всі ці аудіосигнали через один монофонічний канал у навушниках. Це означало, що кожен голос і кожен попереджувальний тон надходили в одну точку сприйняття і накладалися один на одного.
Як результат - пілотам доводилося самостійно аналізувати звуковий потік у реальному часі, визначаючи, яке саме повідомлення є пріоритетним.
Дослідження показують, що такий процес керування зв'язком суттєво підвищує робоче навантаження на екіпаж і може призвести до втрати ситуаційної обізнаності чи навіть помилок у стресових ситуаціях.
Графічне зображення звуку у монофонічному каналі (ліворуч) та просторового 3D-звуку (праворуч) (схема: Defence Blog)
Інженерне рішення: розподіл звуку у кабіні Black Hawk
Щоб вирішити цю проблему, фахівці Аеромедичної дослідницької лабораторії армії США (USAARL) інтегрували системи тривимірного просторового аудіо на два вертольоти UH-60 Black Hawk. Монтаж обладнання та проведення оціночних польотів вимагали понад 231 людино-годину інженерних робіт.
Технологія базується на природній здатності людини - визначати напрямок джерела звуку у просторі.
Спеціальна авіаційна гарнітура відтворює акустичні параметри так, що кожен канал зв'язку або радіочастота отримує власну фіксовану позицію у слуховому полі пілота:
Розподіл каналів: голоси з різних радіостанцій сприймаються так, ніби вони надходять з різних напрямків, а не з одного загального джерела.
Практичний ефект: дослідний пілот, капітан Брендон Аллен, зазначив, що під час роботи з чотирма радіостанціями просторове аудіо розділяє їх, дозволяючи чітко розрізняти, хто саме звертається до екіпажу.
Перспективи технології та модернізація авіапарку
Програма тестування об'єднує зусилля багатьох структур армії США, включно з Командуванням розвитку бойових спроможностей (DEVCOM) та офісом проєкту Air Warrior, який відповідає за спорядження екіпажів.
Командир USAARL, полковник Томас Саммерс пояснив, що метою випробувань є збір відгуків від реальних пілотів для подальшого вдосконалення системи. Отримані дані будуть використані для проєктування перспективних літальних апаратів.
Зараз армія США розробляє швидкісну штурмову платформу вертикального злету MV-75 Cheyenne за програмою FLRAA, яка має замінити частину парку UH-60 Black Hawk.
Інтеграція та перевірка нової аудіосистеми на наявних вертольотах дозволять розробникам сформувати точні технічні вимоги для кабін майбутніх літаків ще до початку їх серійного виробництва.