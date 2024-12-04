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В Європі збільшилась кількість противників членства України в НАТО

Фото: міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель (sv.wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель висловився проти членства України в Північноатлантичному союзі (НАТО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі 3 грудня, Беттель не підтримав ідею вступу України до Альянсу.

"Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість", - сказав він.

На думку глави МЗС Люксембургу, членство країни, на яку напала Росія, може негайно призвести до подальших конфліктів.

Натомість, міністр підтримав членство України в Європейському Союзі.

Партнерство України з НАТО

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 3-4 грудня відбувається засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу. Однією з тем зустрічі є Україна.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на зустрічі заявив, що перш ніж починати ймовірні мирні переговори з Росією, Захід має допомогти Україні встановити сильну позицію.

Генсек також анонсував план допомоги Україні з трьох пунктів, але він не передбачає членство країни в Альянсі.

Натомість президент Володимир Зеленський переконаний, що членство України в НАТО здатне припинити активну фазу війни.

Прийняття країни до оборонного альянсу можливе лише за умови згоди всіх чинних 32 членів. Раніше США, Німеччина та Угорщина також не підтримали членство України в Альянсі.

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Люксембург