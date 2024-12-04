В Европе увеличилось количество противников членства Украины в НАТО

Во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе 3 декабря, Беттель не поддержал идею вступления Украины в Альянс.

"Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность", - сказал он.

По мнению главы МИД Люксембурга, членство страны, на которую напала Россия, может немедленно привести к дальнейшим конфликтам.

В то же время, министр поддержал членство Украины в Европейском Союзе.