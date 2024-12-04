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В Европе увеличилось количество противников членства Украины в НАТО

Фото: министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель (sv.wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель высказался против членства Украины в Североатлантическом союзе (НАТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе 3 декабря, Беттель не поддержал идею вступления Украины в Альянс.

"Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность", - сказал он.

По мнению главы МИД Люксембурга, членство страны, на которую напала Россия, может немедленно привести к дальнейшим конфликтам.

В то же время, министр поддержал членство Украины в Европейском Союзе.

Партнерство Украины с НАТО

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3-4 декабря проходит заседание министров иностранных дел стран-членов Альянса. Одной из тем встречи является Украина.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече заявил, что прежде чем начинать возможные мирные переговоры с Россией, Запад должен помочь Украине установить сильную позицию.

Генсек также анонсировал план помощи Украине из трех пунктов, однако он не предусматривает членство страны в Альянсе.

Однако президент Владимир Зеленский убежден, что членство Украины в НАТО способно прекратить активную фазу войны.

Принятие страны в оборонный альянс возможно лишь при условии согласия всех действующих 32 членов. Ранее США, Германия и Венгрия также не поддержали членство Украины в Альянсе.

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Люксембург