Рютте озвучив три ключові напрямки допомоги НАТО для України, серед них немає запрошення в Альянс

Країни-союзники повинні нарощувати допомогу для України. Це має бути допомога у відновленні трьох напрямків.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте перед початком зустрічі Ради Україна-НАТО.

За його словами, в першу чергу необхідно допомогти Україні якомога краще відновити енергетичні мережі та енергетичну інфраструктуру.

"Ми не можемо допустити перетворення зими на зброю проти України. Ми цього ранку обговорювали це з (держсекретарем США - ред.) Тоні Блінкеном, і це є вирішальним елементом", - сказав Рютте.

Другий напрямок - це забезпечення надійної протиповітряної оборони в Україні.

"Ми вже зробили чимало, але має бути зроблено більше, щоб країна була у якомога більшій безпеці з точки зору протиповітряного захисту. Третє: ми маємо переконатися, що військова допомога надходить в Україну", - підкреслив Рютте.

Перспективи членства України в НАТО

Україна розглядає членство в НАТО як найнадійніший спосіб гарантувати свою безпеку, однак деякі країни, зокрема Угорщина, виступають проти її вступу. У листопаді Парламентська асамблея НАТО закликала пришвидшити цей процес, але Альянс не встановив конкретних термінів і не надіслав офіційного запрошення.