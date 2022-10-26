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У Європі закликають до санкцій щодо російського алюмінію, - Bloomberg

Фото: У Європі закликають до санкцій щодо російського алюмінію (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський алюмінієвий гігант закликає ввести санкції проти російських металів, оскільки виробники у ЄС скорочують виробництво, щоб впоратися зі зростаючими цінами на енергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Norsk Hydro керує найбільшим заводом з виробництва первинного алюмінію в Європі.

"Ми бачимо, що європейський алюміній справді страждає від війни", - заявила головний виконавчий директор фірми Хільде Мерете Аасхейм.

За її словами, існує парадокс, що ряд виробників самосанкціонувалися щодо російського металу, тоді як є інші, які купують російський метал і багато в чому виграють від війни. Російський алюміній нині не перебуває під санкціями США та Європи, хоча деякі європейські покупці відмовляються купувати цей метал.

Alcoa Corp., який є найбільшим виробником алюмінію в США, написала у листі на Лондонську біржу металів у вересні, що російський метал не повинен торгуватися на еталонній біржі промислових металів. Novelis Inc., також виключила російську продукцію із ключового тендеру на нові контракти на постачання своїх європейських заводів наступного року.

Нагадаємо, що США вивчають можливість запровадження повної заборони на російський алюміній.

Раніше повідомлялося, що США й надалі будуть націлені на вразливі місця економіки Росії у своїй політиці санкцій. Вашингтон уже почав готувати запровадження нових санкцій проти Росії. Зокрема, планується вимкнути ще більше банків РФ від платіжної системи SWIFT.

Також стало відомо, що лондонська біржа металів обговорить заборону на постачання алюмінію, нікелю та міді з РФ.

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