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США вивчають можливість запровадження повної заборони на російський алюміній, - ЗМІ

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Середа 12 жовтня 2022 19:42
США вивчають можливість запровадження повної заборони на російський алюміній, - ЗМІ Фото: США вивчають можливість запровадження повної заборони на російський алюміній (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати вивчають можливість запровадження повної заборони на російський алюміній у відповідь на військову ескалацію Росії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, США розглядають три варіанти здійснення подібного кроку:

  • повну заборону на імпорт;
  • підвищення мит;
  • запровадження санкцій проти компанії "Русал".

Bloomberg зазначає, що такий крок американської адміністрації може спричинити серйозні негативні наслідки для світового ринку алюмінію, оскільки змусить споживачів цього металу у США та інших країнах спішно шукати заміну.

"Росія посідає друге місце у світі з виробництва алюмінію, поступаючись в обсягах лише Китаю, російський алюміній складає близько 10% імпорту цього металу до США", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що лондонська біржа металів обговорить заборону на постачання алюмінію, нікелю та міді з РФ.

Раніше повідомлялося, що США й надалі будуть націлені на вразливі місця економіки Росії у своїй політиці санкцій. Вашингтон уже почав готувати запровадження нових санкцій проти Росії. Зокрема, планується вимкнути ще більше банків РФ від платіжної системи SWIFT.

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