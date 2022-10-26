У Європі закликають до санкцій щодо російського алюмінію, - Bloomberg

Європейський алюмінієвий гігант закликає ввести санкції проти російських металів, оскільки виробники у ЄС скорочують виробництво, щоб впоратися зі зростаючими цінами на енергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Norsk Hydro керує найбільшим заводом з виробництва первинного алюмінію в Європі.

"Ми бачимо, що європейський алюміній справді страждає від війни", - заявила головний виконавчий директор фірми Хільде Мерете Аасхейм.

За її словами, існує парадокс, що ряд виробників самосанкціонувалися щодо російського металу, тоді як є інші, які купують російський метал і багато в чому виграють від війни. Російський алюміній нині не перебуває під санкціями США та Європи, хоча деякі європейські покупці відмовляються купувати цей метал.

Alcoa Corp., який є найбільшим виробником алюмінію в США, написала у листі на Лондонську біржу металів у вересні, що російський метал не повинен торгуватися на еталонній біржі промислових металів. Novelis Inc., також виключила російську продукцію із ключового тендеру на нові контракти на постачання своїх європейських заводів наступного року.