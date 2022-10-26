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В Европе призывают к санкциям в отношении российского алюминия, - Bloomberg

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Среда 26 октября 2022 15:59
В Европе призывают к санкциям в отношении российского алюминия, - Bloomberg Фото: В Европе призывают к санкциям в отношении российского алюминия (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский алюминиевый гигант призывает ввести санкции против российских металлов, поскольку производители в ЕС сокращают производство, чтобы справиться с растущими ценами на энергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Norsk Hydro управляет крупнейшим заводом по производству первичного алюминия в Европе.

"Мы видим, что европейский алюминий действительно страдает войной", - заявила главный исполнительный директор фирмы Хильде Мерете Аасхейм.

По ее словам, существует парадокс, что ряд производителей самосанкционировались по отношению к российскому металлу, тогда как есть другие, которые покупают российский металл и во многом выигрывают от войны. Российский алюминий в настоящее время не находится под санкциями США и Европы, хотя некоторые европейские покупатели отказываются покупать этот металл.

Alcoa Corp., являющийся крупнейшим производителем алюминия в США, написала в письме на Лондонскую биржу металлов в сентябре, что российский металл не должен торговаться на эталонной бирже промышленных металлов. Novelis Inc., также исключила российскую продукцию из ключевого тендера на новые контракты на поставку своих европейских заводов в следующем году.

Напомним, что США изучают возможность введения полного запрета на российский алюминий.

Ранее сообщалось, что США и дальше будут нацелены на уязвимые места экономики России в своей политике санкций. Вашингтон уже начал готовить введение новых санкций против России. В частности, планируется отключить еще большее количество банков РФ от платежной системы SWIFT.

Также стало известно, что лондонская биржа металлов обсудит запрет на поставку алюминия, никеля и меди из РФ.

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