В Европе призывают к радикальным действиям против "теневого флота" Кремля

В Германии и Франции законодатели призывают к проведению строгих проверок и задержанию российских судов, которые помогают Москве обходить нефтяные санкции и финансировать войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство DPA .

Председатель Комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер добавил, что этот флот приносит доходы для финансирования российской агрессии.

Кроме того, некоторые из этих кораблей Москва использовала для шпионажа или диверсий.

В документе отмечается, что российский теневой флот представляет значительный риск для окружающей среды и безопасности, поскольку большинство судов устарели и плохо обслуживаются.

По информации издания, согласно проекту документа Франко-германской парламентской ассамблеи, депутаты предлагают усилить дипломатическое давление на страны, под флагами которых ходят связанные с РФ суда.

Охота на "теневой флот" РФ

Напомним, Россия начала активно использовать теневой флот для обхода международных ограничений на экспорт нефти после начала полномасштабного вторжения в Украину. Из-за этого европейские страны существенно усилили давление на нелегальные перевозки Кремля.

В частности, в рамках военно-морской операции IRINI ЕС разрешил останавливать и силой брать на абордаж суда российского теневого флота в Средиземном море, если возникнут обоснованные подозрения в нарушении ими международных норм или использовании фальшивых флагов.

В ответ на такие меры в Москве заговорили о радикальных вариантах защиты своих нелегальных танкеров. Помощник российского диктатора Николай Патрушев заявлял, что РФ планирует задействовать военные корабли и мобильные огневые группы для сопровождения и охраны судов своего "теневого флота" из-за якобы высокого риска диверсий.

В то же время в российском руководстве звучат еще более экстремальные инициативы. Так, сенатор Дмитрий Рогозин предложил минировать российские теневые танкеры и взрывать их в случае попытки задержания иностранными государствами.

По мнению российского чиновника, угроза масштабной экологической катастрофы и разлива нефти у берегов Европы должна удержать западные страны от ареста судов, находящихся под санкциями.