В Європі зафіксували перший випадок пташиного грипу у людини
Перший в Європі випадок пташиного грипу H9N2 у людини виявили в Італії - хворого госпіталізовано в регіоні Ломбардія.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews, про це оголосило Міністерство охорони здоров'я Італії.
Що відомо про хворого
Пацієнт приїхав до Ломбардії з-за меж Європи. У нього діагностували грип A(H9N2) - підтип пташиного грипу. Наразі він перебуває в ізоляції та отримує лікування. У хворого є супутні захворювання.
"Усі необхідні перевірки були негайно проведені, а контактні особи захворілого були встановлені в рамках планових профілактичних та спостережних заходів", - йдеться у прес-релізі міністерства.
Як заражаються на H9N2
Вірус передається людині переважно через прямий контакт із зараженими птахами або забруднене середовище. Випадків передачі від людини до людини зафіксовано не було.
"Спорадичні випадки захворювання людей на пташиний грип не є несподіванкою в районах, де вірус циркулює серед птахів", - зазначив Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC).
Скільки людей хворіло на H9N2 у світі
З 1998 року і до 27 лютого 2026 року у десяти країнах Азії та Африки зафіксували 195 випадків зараження людей цим штамом. Жодного кластерного спалаху не було.
З кінця листопада 2025 по лютий 2026 ECDC та EFSA зареєстрували десять нових випадків пташиного грипу у людей:
- 8 випадків A(H9N2) - у Китаї
- 1 випадок A(H5N1) - у Камбоджі
- 1 випадок A(H10N3) - у Китаї.
На основі даних від італійських органів охорони здоров'я ECDC оцінює ризик зараження грипом A(H9N2) для населення ЄС та Європейської економічної зони як дуже низький.
