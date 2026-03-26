В Европе зафиксировали первый случай птичьего гриппа у человека
Первый в Европе случай птичьего гриппа H9N2 у человека обнаружили в Италии - больной госпитализирован в регионе Ломбардия.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews, об этом объявило Министерство здравоохранения Италии.
Что известно о больном
Пациент приехал в Ломбардию из-за пределов Европы. У него диагностировали грипп A(H9N2) - подтип птичьего гриппа. Сейчас он находится в изоляции и получает лечение. У больного есть сопутствующие заболевания.
"Все необходимые проверки были немедленно проведены, а контактные лица заболевшего были установлены в рамках плановых профилактических и наблюдательных мероприятий", - говорится в пресс-релизе министерства.
Как заражаются H9N2
Вирус передается человеку преимущественно через прямой контакт с зараженными птицами или загрязненную среду. Случаев передачи от человека к человеку зафиксировано не было.
"Спорадические случаи заболевания людей птичьим гриппом не являются неожиданностью в районах, где вирус циркулирует среди птиц", - отметил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Сколько людей болело H9N2 в мире
С 1998 года и до 27 февраля 2026 года в десяти странах Азии и Африки зафиксировали 195 случаев заражения людей этим штаммом. Ни одной кластерной вспышки не было.
С конца ноября 2025 по февраль 2026 ECDC и EFSA зарегистрировали десять новых случаев птичьего гриппа у людей:
- 8 случаев A (H9N2) - в Китае
- 1 случай A(H5N1) - в Камбодже
- 1 случай A(H10N3) - в Китае.
На основе данных от итальянских органов здравоохранения ECDC оценивает риск заражения гриппом A(H9N2) для населения ЕС и Европейской экономической зоны как очень низкий.
