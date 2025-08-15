У Європі відродять "Залізний Рейн" для протистояння РФ, - Politico

Бельгія, Нідерланди та Німеччина ведуть переговори про відродження залізниці "Залізний Рейн", щоб підвищити мобільність військ у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Зазначимо, що "Залізний Рейн" - це залізнична лінія, яка з'єднує порт Бельгії Антверпен із Рурським (промисловим) регіоном Німеччини. Вона була побудована ще в ХIХ столітті, але прийшла в непридатність після Другої світової війни.
Тепер, коли потреби ЄС у військовій мобільності зростають, а інші залізничні лінії стикаються з проблемами пропускної здатності, тиск для вжиття заходів зростає.
"Це діє (країнам - ред.) на нерви", - заявив консультант з мобільності, близький до переговорів, зазначивши, що обговорення набирають обертів.
Представник міністерства транспорту Бельгії Томас Де Шпігелер теж фактично підтвердив переговори, заявивши таке:
"Цей проєкт політичний. Прем'єр-міністр Барт Де Вевер взяв проєкт під свій контроль", сказав він.
Незважаючи на підтримку, не всі повністю згодні з ідеєю віддати пріоритет відродженню залізниці.
Зокрема, серед них голландці. Їхня ділянка коротка, а паралельна лінія Бетуве вже з'єднує Роттердам із Німеччиною.
Це небажання має також комерційне коріння: порт Антверпен (бельгійський) давно виступає на підтримку "Залізного Рейну", розглядаючи його як потенційний виклик домінуванню порту Роттердам у регіоні.
Простіше кажучи, Нідерланди не хочуть проєкт, оскільки він мало що їм дає, а також може нашкодити їхньому головному порту - Роттердаму, тим самим посиливши конкурента - бельгійський Антверпен. Але водночас країна може і погодитися.
У Бельгії сподіваються, що військовий аспект прискорить відновлення проєкту. Але, як зазначив експерт із залізниць Герман Вальтер, "ключ до успіху у Нідерландів". Він додав, що якщо це для країни коштуватиме недорого або взагалі нічого, тоді "вони співпрацюватимуть".
За словами експерта, однією з причин, через яку Нідерланди можуть змінити своє рішення, є потенційний фінансовий стимул від нових цільових показників видатків НАТО та ЄС.
Зокрема, у пропозиції щодо наступного бюджету ЄС, з 2027 року на військову мобільність може бути виділено 17 млрд євро.
"Якщо ЄС надасть безоплатні гроші на будівництво інфраструктури, то навіть Нідерланди, які не бажають цього робити, приєднуються", - заявив безпековий консулатепо питанням безпеки.
