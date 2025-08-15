В Европе возродят "Железный Рейн" для противостояния РФ, - Politico

Отметим, что "Железный Рейн" - это железнодорожная линия, которая соединяет порт Бельгии Антверпен с Рурским (промышленным) регионом Германии. Она была построена еще в ХIХ веке, но пришла в негодность после Второй мировой войны.

Теперь, когда потребности ЕС в военной мобильности растут, а другие железнодорожные линии сталкиваются с проблемами пропускной способности, давление для принятие мер растет.

"Это действует (странам - ред.) на нервы", - заявил консультант по мобильности, близкий к переговорам, отметив, что обсуждения набирают обороты.

Представитель министерства транспорта Бельгии Томас Де Шпигелер тоже фактически подтвердил переговоры, заявив следующее:

"Этот проект политический. Премьер-министр Барт Де Вевер взял проект под свой контроль", сказал он.

Почему проект может остаться нереализованным

Несмотря на поддержку, не все полностью согласны с идеей отдать приоритет возрождению железной дороги.

В частности, среди них голландцы. Их участок короткий, а параллельная линия Бетуве уже соединяет Роттердам с Германией.

Это нежелание имеет также коммерческие корни: порт Антверпен (бельгийский) давно выступает в поддержку "Железного Рейна", рассматривая его как потенциальный вызов доминированию порта Роттердам в регионе..

Проще говоря, Нидерланды не хотят проект, поскольку он мало что им дает, а также может навредить их главному порту - Роттердаму, тем самым усилив конкурента - бельгийский Антверпен. Но в то же время страна может и согласиться.

В Бельгии надеются, что военный аспект ускорит возобновление проекта. Но, как отметил эксперт по железным дорогам Герман Вальтер, "ключ к успеху у Нидерландов". Он добавил, что если это для страны будет стоить недорого или вообще ничего, тогда "они будут сотрудничать".

По словам эксперта, одной из причин, по которой Нидерланды могут изменить свое решение - потенциальный финансовый стимул от новых целевых показателей расходов НАТО и ЕС.

В частности, в предложении по следующему бюджету ЕС, с 2027 года на военную мобильность может быть выделено 17 млрд евро.

"Если ЕС предоставит бесплатные деньги на строительство инфраструктуры, то даже не желающие этого делать Нидерланды присоединяется", - заявил консульатепо вопросам безопасности.